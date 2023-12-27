مؤتمر صحفي لفيتوريا السبت للإعلان عن تفاصيل معسكر يناير استعدادا لأمم أفريقيا

أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم سيعقد مؤتمراً صحفيا في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بمقر اتحاد الكرة.

وأضوح غرابة أن هذا المؤتمر سيتم الإعلان فيه عن تفاصيل معسكر المنتخب الذي ينطلق ٢ يناير وقائمة الفريق ، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير المقبل .

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا و كاب فيردي و موزمبيق .

ويستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها وتنطلق 13 يناير المقبل ، وتستمر حتى 11 فبراير.

فيتوريا ينتقد سياسة الأهلي والزمالك وبيراميدز في حسم الصفقات

انتقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر سياسية أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في التعاقد مع الصفقات الجديدة والصراع الدائر بينهم حول الصفقات المميزة في كل موسم.

وقال فيتوريا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: " في مصر 3 أندية تدفع الكثير من الأموال للاعبين، واللاعب يتعامل على أنه ملك اللعبة ".

وتطرق فيتوريا للتعليق على قرار اعتزال طارق حامد قائلًا: " اعتزال طارق حامد اللعب الدولي؟ قرار الاعتزال هو قرار شخصي لأي لاعب ولا أستطيع التدخل فيه ".