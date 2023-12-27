هتلر يشعل حربًا بين أردوغان ونتنياهو.. فيديو

حرب كلامية مستعرة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب تشبيه الأول للأخير بالزعيم النازي مفجر الحرب العالمية الثانية أدولف هتلر.

وقال أردوغان، الأربعاء، إن نتنياهو لا يختلف عن هتلر، مشبهًا الهجمات على قطاع غزة بمعاملة النازيين لليهود، وأن “تركيا سترحب بأكاديميين وعلماء يعانون الاضطهاد بسبب آرائهم عن الصراع في قطاع غزة”.

ونوه إلى أن “الدول الغربية التي تدعم إسرائيل متواطئة في جرائم الحرب”، مضيفًا: "دأبوا على سوء القول عن هتلر، فما الفرق بينكم وبين هتلر، فنتنياهو “أغنى من هتلر، ويحظى بدعم من الغرب، وكل أنواع الدعم تأتي من الولايات المتحدة ليقتلوا 20 ألفًا من السكان”.

من جهته، رد نتنياهو على أردوغان وانتقد نتنياهو تصريحات الرئيس التركي التي شبهه فيها بهتلر، وقال إن "أردوغان آخر شخص يمكنه أن يعظ إسرائيل"، مضيفًا أن "أردوغان الذي يرتكب إبادة جماعية ضد الأكراد، ويحمل رقماً قياسياً عالمياً في سجن الصحافيين المعارضين لحكمه، هو آخر شخص يمكنه أن يكلمنا عن الأخلاق".

كما انتقد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس تصريحات أردوغان، قائلاً إنها "تشويه صارخ للواقع وتدنيس لذكرى الهولوكوست".