الرئيس التونسي: موقفنا ثابت في حق الشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن العمل الدبلوماسي التونسي في مختلف المحافل الدولية؛ مساند للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني؛ خاصة وأن موقف تونس ثابت إزاء حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، كاملة السيادة في كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس .

وقال الرئيس التونسي - خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم /الأربعاء/ - إن سيادة الدولة في الخارج هي من سيادة الشعب في الداخل، مشددا على ثوابت السياسة الخارجية التونسية القائمة على استقلال القرار.