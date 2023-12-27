محافظ كفرالشيخ يكرم ٥٣ من أبناء المحافظة

كرّم محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، الأربعاء، ٥٣ متميزًا من أبناء المحافظة عرفاناً بجهودهم المبذولة في أداء عملهم ومشاركتهم الفعالة في المجتمع خلال المجلس التنفيذى الذى عقد بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الاستاذ عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد عمارة المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء سامح العزب مدير إدارة المرور، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، انه تم تكريم ٥٣ متميزًا من أبناء المحافظة في عدد من المجالات، حيث تم تكريم العميد أحمد مختار عمارة، المستشار العسكري لمحافظة كفر الشيخ، وأعضاء القسم القضائي بديوان عام المحافظة، وهم المستشار عبد الصادق محمد حمزه نصار، رئيس القسم القضائي بديوان عام المحافظة، المستشار ياسر محمد فرج، والمستشارمحمد عبد الحليم بارومة، والمستشار أحمد إبراهيم أبو كيلة، والمستشار هشام إبراهيم جواد، أعضاء القسم القضائى بديوان عام المحافظة.

كما كرم، البالغين السن القانونية للمعاش، وهم المهندسة مجيدة فريد بدير عبد الوهاب، مدير عام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، و مصطفى مرعي عطية، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، ومحمد صلاح عبد العزيز حسن، كاتب أول بإدارة الشئون المالية، و أحمد محمد محمد الخولي، كاتب بإدارة الشئون القانونية، و فؤاد بكر عبد الباقي غندور، عامل بمكتب السكرتير العام، وماهر عبد الوهاب السيد، موظف بالمطبعة المركزية، عبد الحميد محمد الجارحي، سائق بإدارة الحملة الميكانيكية، متمنياً لهم التوفيق فيما هو قادم.

فضلاً عن تكريم أعضاء إدارة الشئون القانونية وهم بدر حلمي عبد الهادي زيدان، مدير عام الإدارة ،ومجدي محمد عبد الهادي، رئيس قسم التحقيقات، ونزيه علي عطية، رئيس قسم الفتوى، والشيماء السعيد علي، رئيس قسم القضايا، وإيمان محمد سعد، رئيس قسم السكرتارية، وهنيات محفوظ إبراهيم، وحسناء علي أحمد، الباحثين بقسم القضايا.

كما كرم المحافظ ، عدد من موظفى الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ، وهم؛ هاني مصطفى عبد الرحمن مصطفى، أحمد السيد إبراهيم الجندي، أحمد أمين إبراهيم محمد، ياسر رجب حمودة مرسي.

فضلاً عن تكريم أعضاء الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي (وحدة الرصد الميداني)، وهم جورج سمير خليل، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وداليا جابر عبد المنعم، مدير وحدة الرصد الميداني، و الأمير رمضان محمد، مراجعة البيانات، وهيثم محمد علي ، إعداد التقارير، و منتصر نور الدين النجار،و محمود حسن إبراهيم أبو حسن،و إبراهيم إبراهيم عقاب،و حلمي أبو العز عبد المالك،و أماني مصطفى عبد ربه، و محمد محمد عبد الباقي إبراهيم، وعطية أبو الفتوح علي العمري،و ريهام لملوم الغريب حسن، و صباح عبد الله إبراهيم محمد، الراصدين الميدانين بالمراكز والمدن.

بالإضافة إلى تكريم المدربين والمشرفين على العرض الرياضي بالبطولة الإقليمية للتربية الخاصة وهم رحاب رشاد سالم، مدير إدارة التربية الخاصة، و محمد محمد السيد الزفتاوي، وسلوى موسى السيد، ونها كرم الزواوي، ونورا حسن فودة، وإيمان إبراهيم قصة، المعلمين بمدرسة الأمل للصم ببلطيم، وسمر فتحي محمد خليفة، معلمة بمدرسة الأمل للصم بالزعفران.

كما كرم محافظ كفرالشيخ، 3 أبطال من المتميزين على المستوى الرياضي وهم البطلة مريم أحمد سمير العرباني، الحاصلة على بطولة الجمهورية في لعبة الجمباز، والبطلة علياء أحمد عبد الله، الحاصلة على البطولة الإفريقية وبطولة الجمهورية الكونغ فو، والبطل زايد أحمد زايد الزاهد، الحاصل على بطولة الجمهورية في لعبة الجمباز للعام الثالث على التوالي تحت سن 6 سنوات، مشيراً لضرورة أن تكون هذه النماذج المتميزة قدوة ساطعة أمام أبنائنا من شباب كفرالشيخ الواعد ليحذون حذوهم.

بالإضافة لتكريم أعضاء إدارة البنية الأساسية وتأمين المعلومات بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي وهم أحمد كمال الأشقر، مدير إدارة البنية الأساسية وتأمين المعلومات بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ودعاء عبد الحميد العتربي، نائب مدير إدارة البنية الأساسية وتأمين المعلومات، وأحمد محمد سعد، محمد السيد قاسم، محمود حسن عبد الله، إسلام أحمد شبانة، أخصائيين الدعم الفني بإدارة البنية الأساسية، لجهودهم متمنياً لجميع المكرمين التوفيق والنجاح الدائم.