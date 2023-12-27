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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السفير المصري في بغداد يلتقي مع رئيس طائفة الأقباط الأرثوذكس

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى أحمد سمير، سفير مصر لدى العراق، اليوم، مع الراهب القمص "مينا الأورشليمي" رئيس طائفة الأقباط الأرثوذكس في العراق، حيث ثمن السفير المصري العلاقات والتنسيق القائم مع الكنيسة القبطية في العراق، بما يتيح مزيداً من ترسيخ التواجد المصري في العراق ورعاية أبناء الجالية المصرية، معرباً عن التطلع لتعزيز هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة.

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ومن جانبه، أعرب القمص "مينا الأورشليمي" عن بالغ اعتزازه بالتنسيق القائم مع السفارة المصرية في بغداد، مشيداً بالجهود المبذولة لرعاية أبناء الجالية المصرية.

 

وعقب اللقاء، قام السفير المصري بزيارة تفقدية لمجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومقرها الجديد في بغداد.

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