السفير المصري في بغداد يلتقي مع رئيس طائفة الأقباط الأرثوذكس

التقى أحمد سمير، سفير مصر لدى العراق، اليوم، مع الراهب القمص "مينا الأورشليمي" رئيس طائفة الأقباط الأرثوذكس في العراق، حيث ثمن السفير المصري العلاقات والتنسيق القائم مع الكنيسة القبطية في العراق، بما يتيح مزيداً من ترسيخ التواجد المصري في العراق ورعاية أبناء الجالية المصرية، معرباً عن التطلع لتعزيز هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب القمص "مينا الأورشليمي" عن بالغ اعتزازه بالتنسيق القائم مع السفارة المصرية في بغداد، مشيداً بالجهود المبذولة لرعاية أبناء الجالية المصرية.

وعقب اللقاء، قام السفير المصري بزيارة تفقدية لمجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومقرها الجديد في بغداد.