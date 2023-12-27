وكيل وزارة التعليم بالفيوم تفتتح معرض نتائج 2024

افتتحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، معرض نتائج 2024م ، بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم - مركز مصادر التعلم.

وقد نظم المعرض (توجية عام الاقتصاد المنزلي - وتوجية المجال الصناعي) فى المديرية والخاص بنتائج العام الجديد للتربية الفنية 2024م ، والمقام بمركز مصادر التعلم بالمديرية.

وشارك فى المعرض جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ، من خلال عرض نتيجة عام 2024 بشكل جذاب ومميز ، ويشمل على كروت تهنئة بالعام الجديد ورسومات متنوعة ، تم تجهيزها من خامات البيئة.

وقد احتوى المعرض على أعمال الطلاب الفائزين على مستوى المديرية فى مسابقات الاقتصاد المنزلي ، والمشاركة فى مسابقات الاقتصاد المنزلي على مستوى الجمهورية، ومنها أعمال الطلاب في مسابقة القضية الفلسطينية للمرحلة الاعدادية، ومسابقة التراث الشعبى للمرحلة الثانوية، ومسابقة النظافة الشخصية للمرحلة الابتدائية

حضر افتتاح معرض النتائج، ريحاب عريق وكيل المديرية ، و مراد أحمد حسن مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية ، و هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، وهبة مصطفي مسعود موجة عام الاقتصاد المنزلي بالمديرية، و محمد عبدالعظيم ، موجة عام المجال الصناعي بالمديرية، والشئون التنفيذية والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

احتفالية ذوى القدرات الخاصة

ومن جهه اخرى نظمت إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم،احتفالية باليوم العالمى للمعاق اقيمت الاحتفالية بمدرسة التربية الفكرية بمدينة الفيوم، بحضور ومشاركة جميع مدارس التربية الخاصة على مستوى المحافظة، و الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، و ريحاب عريق وكيل المديرية،ومراد أحمد حسن مدير عام إدارة التعليم العام ، و مصطفى مبارك مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية، والدكتورة ياسمين مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، ومديري ومسئولى التربية الخاصة بالمديرية والمدارس.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للمعاق إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة من أجل ضمان حقوقهم بالإضافة إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات فى الحياة والمجتمع.

و أشارت دكتورة أماني قرني على أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لذوى الهمم وتعمل جاهدة لنشر الوعى لحقوقهم وتأهيل وتنمية مهاراتهم وحثهم على العمل والإنجاز فى كل المجالات، كما تسعى لتقديم كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية والفرص المتكافئة لهم لتمكنهم من المشاركة بفعالية مع باقى أفراد المجتمع.

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