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عاجل.. المقاومة العراقية تستهدف قاعدة أمريكية في مطار أربيل بالعراق عاجل.. أنباء عن استهداف قاعدة أمريكية في أربيل شمال العراق
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. المقاومة العراقية تستهدف قاعدة أمريكية في مطار أربيل بالعراق

المقاومة العراقية
المقاومة العراقية

أعلنت المقاومة العراقية، أنها استهدفت قاعدة للقوات الأميركية في مطار أربيل شمال العراق.

وقالت المقاومة الاسلامية في العراق: “ بسم الله الرحمن الرحيم  ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا  وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق،قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمال العراق ، بالطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو، (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ  إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) ”.

 

على جانب آخر، أعلنت حركة حماس، أنه خلال عودة المقاتلين من خطوط القتال في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، الليلة الماضية اشتبكوا مع قوات العدو المتوغلة في المنطقة لمدة 6 ساعات متواصلة، بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الياسين 105" وعبوات "الشواظ" المضادة للدروع، و قذائف الـ "TBG" المضادة للتحصينات.

 

وأضافت حماس، أنه خلال الاشتباك تدخل الطيران المروحي الإسرائيلي لإنقاذ قواته.

 

 

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