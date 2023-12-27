كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة ، من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم بقيام 3 أشخاص وسيدة وبحوزتهم عصا خشبية بالتعدى على زوجها بمحل سكنه بالمعصرة، واصطحابه كرهاً عنه داخل سيارة "ميكروباص" ولاذوا بالفرار لكونه مدين للمتهمة بمبلغ مالى، وفى وقتٍ لاحق حضر للقسم المجنى عليه (كهربائى سيارات) وقرر بأنه تم إطلاق سراحه عقب علم المتهمين بقيام زوجته بالإبلاغ وأضاف المجنى عليه بقيامهم بإحتجازه بدائرة قسم شرطة المرج.

ضبط سيدة وثلاثة أخرين لاحتجازهم مواطنا فى القاهرة

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد المتهمين (مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واحتجاز المجنى عليه بشقة سكنية ملك أحدهم، وأضافت المتهمة بأن المجنى عليه مدين لها بمبلغ مالى ولم يقم برده، وفى سبيل ذلك قامت بالاستعانة بباقى المتهمين واستأجرت سيارة "ميكروباص" وقاموا بارتكاب الواقعة، وأيد المجنى عليه ما جاء بأقوال المتهمين.

سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة بكفر الدوار

كما ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، مالكى محلى إكسسوارات هواتف محمولة تخصص نشاطهم فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وبحوزتهم طبنجة- فرد محلى وطلقتين- كمية لمخدر الحشيش، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 14 واقعة بدائرتى مركز وقسم شرطة كفرالدوار، وأرشدوا عن جميع المسروقات (14 هاتف محمول).

وتمكنت جهود وزارة الداخلية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة ) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى وساعة يد وسماعة) خاصين بزوجته "أجنبية الجنسية" من داخل الشقة سكنهما.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن المسروقات، وضبط عاملين بمزرعة، لارتكاب واقعة سرقة 3 رؤوس ماشية من داخل المزرعة محل عملهما كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وبمواجهتهما اعترفا بإستغلال طبيعة عملهما داخل المزرعة وارتكبا واقعة السرقة ، وقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميلهما "سئ النية"، جزار تم ضبطه، وبمواجهته أقر بعلمه بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة.