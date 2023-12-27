تعليم الفيوم يحتفل باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة "يوم المعاق"

نظمت إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم،احتفالية باليوم العالمى للمعاق اقيمت الاحتفالية بمدرسة التربية الفكرية بمدينة الفيوم، بحضور ومشاركة جميع مدارس التربية الخاصة على مستوى المحافظة، و الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، و ريحاب عريق وكيل المديرية،ومراد أحمد حسن مدير عام إدارة التعليم العام ، و مصطفى مبارك مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية، والدكتورة ياسمين مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، ومديري ومسئولى التربية الخاصة بالمديرية والمدارس.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للمعاق إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة من أجل ضمان حقوقهم بالإضافة إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات فى الحياة والمجتمع.

اهتمام الدولة

و أشارت دكتورة أماني قرني على أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لذوى الهمم وتعمل جاهدة لنشر الوعى لحقوقهم وتأهيل وتنمية مهاراتهم وحثهم على العمل والإنجاز فى كل المجالات، كما تسعى لتقديم كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية والفرص المتكافئة لهم لتمكنهم من المشاركة بفعالية مع باقى أفراد المجتمع.

واضافت وكيل الوزارة، أن اليوم العالمي للمعاقين يأتي كفرصة لرفع الوعي حول قضاياهم وتسليط الضوء على حقوقهم واحتياجاتهم، اذ يهدف هذا اليوم إلى تشجيع التضامن والتفاهم، وتعزيز الإجراءات والسياسات التي تساعد في إدماجهم بشكل أفضل في المجتمعات، وكذلك على أهمية رعاية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وأشارت إلى اهتمام المحافظة بتلبية احتياجاتهم وتسهيل مشاركتهم في مختلف الأنشطة والفعاليات.

تضمن الاحتفال عدد من الفقرات الفنية لطلاب التربية الخاصة على مستوى المحافظة، وقدمت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على الاحتفال بإدارة التربية الخاصة بالفيوم.

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