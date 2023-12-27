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عاجل.. المقاومة العراقية تستهدف قاعدة أمريكية في مطار أربيل بالعراق عاجل.. أنباء عن استهداف قاعدة أمريكية في أربيل شمال العراق
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. أنباء عن استهداف قاعدة أمريكية في أربيل شمال العراق

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

أنباء عن استهداف قاعدة أمريكية في أربيل شمال العراق.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

 

على جانب آخر، أعلنت حركة حماس، أنه خلال عودة المقاتلين من خطوط القتال في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، الليلة الماضية اشتبكوا مع قوات العدو المتوغلة في المنطقة لمدة 6 ساعات متواصلة، بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الياسين 105" وعبوات "الشواظ" المضادة للدروع، و قذائف الـ "TBG" المضادة للتحصينات.

 

وأضافت حماس، أنه خلال الاشتباك تدخل الطيران المروحي الإسرائيلي لإنقاذ قواته.

 

 

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