ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، مالكى محلى إكسسوارات هواتف محمولة تخصص نشاطهم فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وبحوزتهم طبنجة- فرد محلى وطلقتين- كمية لمخدر الحشيش، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 14 واقعة بدائرتى مركز وقسم شرطة كفرالدوار، وأرشدوا عن جميع المسروقات (14 هاتف محمول).

سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة بكفر الدوار

وتمكنت جهود وزارة الداخلية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى وساعة يد وسماعة) خاصين بزوجته "أجنبية الجنسية" من داخل الشقة سكنهما.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن المسروقات، وضبط عاملين بمزرعة، لارتكاب واقعة سرقة 3 رؤوس ماشية من داخل المزرعة محل عملهما كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وبمواجهتهما اعترفا بإستغلال طبيعة عملهما داخل المزرعة وارتكبا واقعة السرقة ، وقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميلهما "سئ النية"، جزار تم ضبطه، وبمواجهته أقر بعلمه بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة.

ضبط مركب أثرى و1795 عملة نادرة وتماثيل بحوزة موظف بالمعاش فى المنيا

كما ضبطت الأجهزة الأمنية ، أحد الأشخاص بالمنيا لحيازته قطع أثرية بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالقطع الأثرية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا حيازة موظف بالمعاش "له معلومات جنائية" قطع أثرية بقصد الإتجار بمسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر على (مركب خشبى عليه نقوش وكتابات فرعونية عليها عدد ٧ تماثيل خشبية - عدد ٩ أوانى ألباستر مختلفة الأشكال والأحجام - عدد ٣ وجوه خشبية- عدد ٢ مزهرة من الزجاج - عدد ٣ تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام عليها نقوش فرعونية - تمثال لسيدة من الحجر الملون عليه نقوش فرعونية - تمثال لسيدة فى الوضع الأزورى ملون من الحجر عليه نقوش وكتابات هيروغليفية - تمثال لفرس النهر- عدد ١٧ تميمة مختلفة الأشكال "وجميعهم قطع أثرية تعود لعصور فرعونية مختلفة - عدد ١٧٩٥ عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود للعصر اليونانى الرومانى) .

وبمواجهته إعترف بحيازته لها بقصد الإتجار، وبإجراء المعاينة المبدئية بمعرفة مفتشى الآثار أفادوا بأن القطع المضبوطة أثرية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.