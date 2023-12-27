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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أردوغان: نتنياهو لا يختلف عن هتلر

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الأربعاء) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يختلف عن أدولف هتلر، وشبه الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بمعاملة النازيين لليهود.

 

وكرر إردوغان خلال فعالية في أنقرة انتقاده لدعم الغرب لإسرائيل، مضيفا أن تركيا مستعدة للترحيب بأكاديميين وعلماء يعانون من الاضطهاد بسبب آرائهم عن الصراع في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.

 

ولم يلبث نتنياهو ساعات حتى رد على أردوغان قائلاً إن الرئيس التركي هو آخر شخص يجب أن يعظ الآخرين عن الأخلاق، مضيفا أن إردوغان «يرتكب إبادة جماعية ضد الأكراد ويسجن الصحافيين».

 

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتها البرية والقصف في قطاع غزة، وتجاوز عدد القتلى منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 21 ألف قتيل، 70 في المائة منهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من ثمانية آلاف مفقود، ما زالوا تحت ركام المنازل.

 

ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة أكثر من 9 آلاف فلسطيني من الجرحى والمرضى، وذلك بسبب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوقف المستشفيات عن تقديم خدماتها للجرحى والمرضى، بعد قصفها من طائرات الاحتلال ومحاصرة الدبابات الإسرائيلية لها.

 

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