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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع حالات الاشتباه بالكوليرا شرق السودان إلى 2393 حالة

السودان
السودان

قالت وزارة الصحة في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان، اليوم الأربعاء، إن حالات الاشتباه بمرض بالكوليرا ارتفع في الولاية إلى 2393 حالة، منها 84 وفاة.

 

وقالت اللجنة الفنية للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الولاية، في بيان، إنها عقدت اجتماعاً، أمس الثلاثاء، بحضور مدير «منظمة الصحة العالمية» وممثل «منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)»، حيث جرى استعراض التقرير الوبائي للكوليرا منذ تاريخ أول إبلاغ عن تسجيل المرض في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وفق ما ذكرت «وكالة أنباء العالم العربي».

 

وأشار البيان إلى أن الاجتماع استمع إلى تقارير حول مكافحة العدوى والتدخلات وفِرق الاستجابة السريعة ورصد المرضى وتقارير مراكز العزل وزيارات المتابعة للمحليات المستهدَفة ومتابعة الوضع الراهن.

 

ومع اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، نقلت معظم المؤسسات الحكومية أنشطتها إلى مدينة بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر، بما في ذلك مجلس السيادة الذي يرأسه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وذلك بسبب التدمير الكبير الذي لحق بالبنى التحتية.

 

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