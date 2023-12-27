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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأمراء الجدد يؤدون القسم أمام خادم الحرمين الشريفين

خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

أدى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في قصر عرقة بالرياض، الأربعاء، الأمراء الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وأدى القسم كل من: الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير خالد بن سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة تبوك، والأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير، والأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف، قائلين: «أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل».

حضر أداء القسم، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.

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