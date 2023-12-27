وكيل تعليم الإسماعيلية : يشارك فى مبادرة " تميز المعلم"

شارك الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية مساء اليوم الأربعاء ورشة العمل في إطار مبادرة تميز المعلم والمموله من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الشريك المنفذ مركز تطوير التعليم بمشاركة محافظتي السويس و بورسعيد باشراف وتنفيذ أستاذ دكتور مرفت الليب مستشار اول سياسات التعليم العالي، والحوكمة و أستاذ دكتور وائل صلاح مستشار اول برامج الدراسات العليا و دكتورة مي كمال مدير برامج تنمية القدرات و دكتور محمد شبانه أخصائي برامج الدراسات العليا .

واستهدفت المبادرة الي جانب مديرى المديريات مديرى التعليم الابتدائي وموجهي مواد الرياضيات واللغه العربيه واللغه الانجليزية والعلوم.

ناقشت الورشة عدد من الموضوعات منها التعاون والتنسيق بين كليات التربية و وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الي جانب توصيات و مقترحات لتعزيز التواصل المستدام بينهما لضمان ان برامج إعداد معلمي المرحلة الابتدائية تلبي احتياجات الوزارة ومتطلبات النظام التعليمي الجديد وكذلك اهم المعارف والمهارات والاتجاهات التي ينبغي تضمينها فس برامج إعداد معلمي المرحلة الإبتدائية لتمكين الخريجين من التطبيق الفعال للنظام التعليمي الجديد واخيرا مقترحات حول كيفية تطوير تجربة التربية العملية