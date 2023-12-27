تحذير من الأرصاد: موجة من الأمطار الغزيرة والرعدية تضرب البلاد بدءًا من اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا من موجة من الأمطار الغزيرة والرعدية تضرب البلاد بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبل، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء.

وفقًا للبيان الصادر عن الأرصاد، ستتأثر البلاد برياح شمالية شرقية رطبة يصاحبها منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، ما يؤدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، ومن المتوقع أن تمتد لتشمل مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري مع تقدم الوقت لتكون أقل حدة على المناطق الداخلية.

وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال تلك الفترة:

اليوم الأربعاء: سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء. طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

الخميس: ذروة المنخفض الجوي، حيث من المتوقع أن تكون الأمطار من متوسطة لغزيرة على المناطق الشمالية مصحوبة بنشاط ملحوظ في حركة الرياح. طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

الجمعة: تتراجع كميات الأمطار، وتعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية لها.



خاتمة:

حذرت الأرصاد المواطنين من الخروج أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة والمناطق المفتوحة، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.