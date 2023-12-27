دعاء نهاية العام الميلادي

يبدأ المسلمون عامًا ميلاديًا جديدًا، ويُستحب للمسلم أن يدعو الله في هذه المناسبة، فالله تعالى هو مجيب الدعاء، وخير الدعاء ما كان خالصًا لله، صاغه العبد من قلبه.

ورد في السنة النبوية أدعية عامة يمكن للمسلم أن يدعوها في نهاية العام الميلادي، منها: "اللهم اجعلها سنة خير ورحمة وسلام على المسلمين". "اللهم اجعلها سنة تفريجاً للكروب وسعةً في الرزق". "اللهم اجعلها سنة خير وصلاح وهداية".

كما يمكن للمسلم أن يدعو الله بما يشاء من الأدعية، ومنها: الدعاء بالهداية والتوبة. الدعاء بالرزق والصحة والعافية. الدعاء بالنصر على الأعداء. الدعاء بالخير للأهل والأصدقاء.



عام جديد بخير

يُستحب للمسلم أن يختم العام الميلادي بخير، وبداية عام جديد بخير، وذلك بالدعاء لله تعالى، وفعل الصالحات، والابتعاد عن المعاصي.