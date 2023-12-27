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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة شرق أوسطية مطلع الأسبوع القادم

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجولة شرق أوسطية، مطلع الأسبوع القادم، تشمل الأردن والسعودية والإمارات وقطر إسرائيل والضفة الغربية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي إن هذه ستكون زيارة بلينكن الرابعة إلى المنطقة والخامسة لإسرائيل منذ بداية الحرب على غزة. 

ويتوقع أن يلتقي في إسرائيل مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ومع أعضاء حكومة الطوارئ التي تدير الحرب على قطاع غزة والمعروفة بـ "كابينت الحرب". 

ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية وأمريكية، قولها إن بلينكن سيبحث - خلال جولته - موضوع الحرب على غزة. وتأتي الزيارة ضمن زيارات مسئولين أمريكيين متواصلة إلى إسرائيل منذ بداية الحرب.

والتقى بلينكن في واشنطن، أمس، مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر. والتقى ديرمر مع مُستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن سوليفان وديرمر بحثا خطة "اليوم التالي" بعد الحرب على غزة، بما في ذلك الحكم والأمن في القطاع.

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