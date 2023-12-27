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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي أمام مستشفى "الأمل" في خان يونس

غزة
غزة

استُشهد 18 مواطنا فلسطينيًا اليوم الأربعاء، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي أمام مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس جنوب قطاع غزة. 

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أفادت مصادر طبية، بأن طائرات الاحتلال الحربية نفذت غارات جوية أمام المستشفى؛ ما أدى إلى ارتقاء 18 شهيدًا، إضافة إلى إصابة العشرات.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر إلى أكثر من 21 ألف شهيد، بالإضافة إلى نحو 54 ألف جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

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