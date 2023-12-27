الزمالك يدرس موقف محمد صبحي.. اللاعب يحسم وجهته

أبدى محمد صبحي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك رغبته في تمديد عقده مع القلعة البيضاء، في ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم ويحق له التوقيع لأى ناد آخر.

وصرح مصدر داخل نادي الزمالك أن محمد صبحي أعلن موافقته على تمديد عقده مع الأبيض خلال اتصال تليفوني مع حسين السيد عضو مجلس الإدارة، وأبدى اللاعب رغبته في الاستمرار بالنادي.

وأضاف المصدر أن اللاعب ينتظر رد مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب خلال الفترة المقبلة حيث يحصل اللاعب على ما يقرب من مليون و200 ألف جنيه في الموسم الواحد وفقا لآخر تعاقد بينه وبين الزمالك.

من جانبه أكد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لا يمانع تجديد عقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية منافسات الموسم الجاري.

وتحدث عواد في تصريحات خاصة لبرنامج "+90" مع الإعلامي أمير هشام على قناة النهار: "لم أرفض التجديد كما يدعي البعض، ولكن لا يوجد أي تفاوض رسمي حتى الآن".

وأضاف محمد عواد: "يوجد هناك عروض من الدوري السعودي ولكن لم ترتقي للمستوى الرسمي، والأولوية بالنسبة لي هي البقاء والاستمرار داخل صفوف الفريق".