كبار الدبلوماسيين الروس والهند يناقشون الصراع في أوكرانيا وأفغانستان وآسيا والمحيط الهادئ

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الهندي سوبرامانيام جيشانكار، اليوم الأربعاء، الصراع في أوكرانيا والوضع في أفغانستان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، خلال محادثاتهما في موسكو.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال لافروف - خلال الاجتماع، حسبما أوردت وكالة تاس الروسية - "نعرب عن امتناننا العميق لنظرائنا الهنود لتطلعهم إلى اتباع نهج مسؤول في دراسة وحل القضايا الإقليمية والعالمية، مع التركيز في المقام الأول على المصالح الوطنية، ومصالح التعاون الدولي المتساوي والعادل".

وأضاف "لقد تحدثنا بشأن العمليات الجارية في أوكرانيا وما حولها، وتحدثنا عن الوضع في أفغانستان".

ومضى: "لقد تطرقنا أيضًا إلى مواضيع إقليمية أخرى، مثل الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سياق العمليات التي تجري هناك بالتوازي، وربما تتعارض مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقًا في إطار رابطة دول جنوب شرق آسيا".

ووفقاً لـ لافروف؛ فإن لدى موسكو ونيودلهي موقفاً مماثلاً، حيث أنه في أوراسيا الشاسعة وفي مناطق المياه المجاورة، "من الأهمية بمكان البحث عن مثل هذه الحلول التي تعكس توازن المصالح ولكنها لن تثير مقاربات المواجهة، بما في ذلك تلك التي يتم جلبها أحيانًا من خارج المنطقة المشتركة".

وخلال الاجتماع، أكد لافروف - بعد المحادثات مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار - أن روسيا تدعم ترشيح الهند للانضمام إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال "إن قمة مجموعة العشرين - التي انعقدت في نيودلهي العام الماضي - كانت بمثابة انتصار حقيقي لسياسة الهند الخارجية؛ لقد كانت انتصاراً للدبلوماسية المتعددة الأطراف، التي أصبحت ممكنة، إلى درجة حاسمة، لأن رئيس مجموعة العشرين لم يسمح بجعل الوثيقة الختامية أحادية الجانب".

وأضاف وزير الخارجية الروسي "إن الوثيقة الختامية تعكس توازن المصالح. وهذا نموذج لكيفية العمل داخل مجموعة العشرين، وبالمناسبة، في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، وكما قلت من قبل، نحن نؤيد ترشيح الهند للانضمام إلى هذه الهيئة".