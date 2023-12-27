بدء صرف السلع التموينية عن شهر ديسمبر

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، صرف السلع التموينية عن شهر ديسمبر الجاري، لأصحاب البطاقات التموينية، من خلال 40 ألف منفذ تمويني متنوع ما بين بدال تمويني ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية.

تصرف مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية 30 سلعة متنوعة لمنافذ التموين، منها السكر والزيت والدقيق والمكرونة والشاي وغيرها.

يصرف كيلو السكر على البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه، وزجاجة الزيت عبوة 800 جرام بـ30 جنيه.

يحق لكل مواطن على بطاقة الدعم 1 كيس سكر، و1 زجاجة زيت، بحد أقصى 6 كيلو سكر و4 زجاجات زيت.

يستمر صرف 2 كيلو سكر حر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيه للكيلو، و1 كيلو سكر للبطاقة التي تشتمل على 3 أفراد فأقل.

صرف السلع

تتابع مديريات التموين، بتوجيهات من وزير التموين، الدكتور على المصيلحى، يوميًا صرف السلع وصرف الاستعاضات الخاصة بمنافذ الصرف، لضمان وصول السلع إلى المواطنين.