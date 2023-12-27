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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بدء صرف السلع التموينية عن شهر ديسمبر

سلع غذائية
سلع غذائية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، صرف السلع التموينية عن شهر ديسمبر الجاري، لأصحاب البطاقات التموينية، من خلال 40 ألف منفذ تمويني متنوع ما بين بدال تمويني ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية.

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تفاصيل إضافة المواليد لبطاقة التموين في 2024

  • تصرف مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية 30 سلعة متنوعة لمنافذ التموين، منها السكر والزيت والدقيق والمكرونة والشاي وغيرها.
  • يصرف كيلو السكر على البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه، وزجاجة الزيت عبوة 800 جرام بـ30 جنيه.
  • يحق لكل مواطن على بطاقة الدعم 1 كيس سكر، و1 زجاجة زيت، بحد أقصى 6 كيلو سكر و4 زجاجات زيت.
  • يستمر صرف 2 كيلو سكر حر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيه للكيلو، و1 كيلو سكر للبطاقة التي تشتمل على 3 أفراد فأقل.

 صرف السلع 

تتابع مديريات التموين، بتوجيهات من وزير التموين، الدكتور على المصيلحى، يوميًا صرف السلع وصرف الاستعاضات الخاصة بمنافذ الصرف، لضمان وصول السلع إلى المواطنين.

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اليوم.. بدء صرف استعاضات شهر يناير لبدالي التموين ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية

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