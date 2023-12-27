نائب محافظ البحيرة تعقد غرفة العمليات لمتابعة عدم استقرار الأحوال الجوية

عقدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،غرفة العمليات المركزية بالشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بديوان عام

المحافظة ،بحضور كامل غطاس - السكرتير العام المساعد ،و وهدان السيد - مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث،

لمتابعة حالة الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيف الآثار الناجمة وتوجيه كافة مجموعات العمل المستمرة بكسح تراكمات الأمطار وحل أي شكوى أو مشكلة تطرأ على الفور

وأكدت نائب محافظ البحيرة على إستمرار رفع درجة الإستعداد التام والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية ،ورفع التجمعات أولاً بأول لإنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

ووجهت نائب المحافظ بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة بإتخاذ اللازم ورفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار من خلال الإلتزام بإنعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات، و المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

ومراجعة كافة محطات الصرف الصحي والزراعي

، ومناسيب الترع والمصارف، و تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

وشددت نائب محافظ البحيرة ، على مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

بالإضافة إلي مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على أرواح المواطنين.