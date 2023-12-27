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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

خالد جلال يستقيل من تدريب فاركو رسميًا

خالد جلال
خالد جلال

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو تقديم استقالته من تدريب الفريق رسميًا عقب الخسارة أمس أمام الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت استقالة خالد جلال من فاركو بسبب تخبط المستوي تحت قيادته، حيث قاد جلال الفريق في 7 مباريات فاز في 1 وتعادل في 1 وخسر 5.

 

وقاد جلال الفريق بدءا من الجولة الرابعة للمسابقة خلفا للبرتغالي برونو روماو، ولم يحقق خالد جلال  سوي فوز وحيد لفاركو الموسم الجاري في الدوري والذي جاء على حساب الإسماعيلي.

 

ويتذيل فريق فاركو جدول ترتيب الدوري المصري بعد مرور 10 جولات من الدوري المصري.

 

 

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