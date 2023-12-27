جامعة جنوب الوادي تفوز بالمركز الأول بمسابقة صناع التغيير

أعلن الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الأربعاء، فوز الجامعة بالمركز الأول في مسابقة صناع التغيير التى اطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

جاء ذلك خلال الفعالية الختامية لبرامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 2023 والتى شهدها وزير التعليم العالى ووزير التربية والتعليم وتم تكريم الفرق الفائزة .

حيث حصل فريق GO GREEN من الجامعة على المركز الأول فى المسابقة جاء هذا الفوز المستحق للفريق عن جدارة، حيث قدموا مشروعًا مبتكرًا، يتمثل في إعادة تدوير البوليمر من الفوم إلى ثلاثة منتجات صديقة للبيئة، وهي: مادة لاصقة شديدة الفعالية، يمكن استخدامها فى لصق الخشب والإسفنج ومادة تستخدم كعازل للماء للخشب وغيره ومادة تستخدم كطلاء متعدد الاستخدامات ويهدف المشروع إلى تقليل التلوث البيئي الناجم عن تراكم نسب كبيرة من أنواع البلاستيك، حيث يتم تحويلها إلى منتجات مفيدة بدلاً من التخلص منها في البيئة.

و فريق الجامعة الفائز في المسابقة يتكون من ستة افراد تشرف عليه الدكتورة صفاء النحاس الاستاذ المساعد بكلية العلوم.