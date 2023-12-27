صلاح محسن يفاضل بين ثلاثة عروض للرحيل عن القلعة الحمراء

أكد الإعلامي محمد شبانة أن صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي إستقر على الرحيل عن الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن صلاح محسن تلقى حتى الآن ثلاثة عروض من أندية البنك الأهلي وزد وسيراميكا كليوباترا ويفاضل بينهم للإنتقال إلى أحدهم بعدما تلقى الضوء الأخضر من الأهلي للرحيل.

في سياق متصل يلتقي الاهلي مع فيوتشر غدا الخميس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.

وكان المارد الأحمر تأهل إلى نهائي كأس السوبر بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في نصف النهائي، فيما صعد فيوتشر بعد تخطيه عقبة بيراميدز بركلات الترجيح.