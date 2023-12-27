شبانة: الحزم السعودي يفاوض السولية لضمه خلال يناير

كشف الإعلامي محمد شبانة عن دخول نادي الحزم السعودي متذيل دوري روشن في مفاوضات مع عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الحزم يرغب في ضم السولية لمدة ستة أشهر على أن يتم تقييم التجربة بعدها وتحديد إذا ما كان سيتم التعاقد معه نهائيا أم لا

وأضاف شبانة أن السولية أبلغ الوكلاء بعدم تفضيله للعرض السعودي بسبب مركز الفريق بجدول الدوري مع ترحيبه بالانتقال إلى أي نادي من أندية المقدمة.

في سياق متصل يلتقي الاهلي مع فيوتشر غدا الخميس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.

وكان المارد الأحمر تأهل إلى نهائي كأس السوبر بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في نصف النهائي، فيما صعد فيوتشر بعد تخطيه عقبة بيراميدز بركلات الترجيح.