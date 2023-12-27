سيغريد كاغ.. هولندية تتقن العربية وتعشق السلام وأمل غزة في الإعمار

سيغريد كاغ، الاسم الأكثر بحثا على جوجل، والذي انتشر بعد قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتعيين الهولندية في منصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

ومن المقرر أن تتولى سيغريد كاغ منصبها الجديد، وهو تسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، بداية من شهر يناير المقبل، كما سوف تقوم بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة معنية بتسريع إرسال شحنات الإغاثة الإنسانية، إلى غزة من خلال الدول التي ليست طرفا في الصراع.

سيغريد كاغ :

سيغريد كاغ، هي سياسية و‌دبلوماسية هولندية في حزب الديمقراطيون 66، عملت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي، وترأست البعثة الدولية المكلفة لتدمير الترسانة الكيميائية السورية، وشغلت منصب مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، وتتقن اللغة العربية، وترأست كاغ البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة منع انتشار الأسلحة الكيميائية.

عملت كاغ أيضا منسقة خاصة للمنظمة الدولية في لبنان، وعملت منسقة خاصة مشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبعثة الأمم المتحدة في سوريا، كما تولت العديد من المناصب العليا لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وعملت بالمنظمة الدولية للهجرة، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).