أبناء السيد البدوي.. طنطا تدك شباك مكادي  بثنائية  في دوري المحترفين

إنتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي طنطا ومكادي والذي أقيم علي ملعب طنطا بفوز ابناء السيد البدوي بهدفين مقابل هدف واحد .

شهد الشوط الأول تقدم فريق مكادي عن طريق لاعبة عمرو بركات في الدقيقه التاسعه قبل ان يصنع لاعبي طنطا ربمونتادا في الشوط الثاني وإحراز هدفين

جاءت المباراة هجومية بين الفريقين وقد اضاع لاعبي طنطا اكثر من هدف محقق وكانت نسبة الإستحواذ في صف أبناء طنطا

ومع بداية الشوط الثاني تملك طنطا ذمام الأمور ويحصل علي ضربه جزاء أحرز منها اللاعب أحمد حسني هدف التعادل وبعدها بثلاث دقائق يحرز اللاعب محمد محسن شيكا الهدف الثاني لينتهي اللقاء بفوز طنطا بهدفين مقابل هدف ويصل للنقطه ال ١٩