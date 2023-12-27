مي كساب تحتفل بعيد ميلادها بالأسود اللامع

شاركت الفنانة مي كساب متابعيها ببعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وبدت مي كساب بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير مجسم من اعلى وكلوش من أسفل صمم من قماش المخمل المزين بالترتر الذهبي بالكامل ونسقت عليه بوت وصل لحدود الركبة.

واختارت ترك خصلات شعرها البني الانسيابي منسدلة فوق كتفيها بشكل هادئ ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر في الشفاه.

وعلقت على الصور، قائلة: " شكرا من جوه قلبي يا حبييي ع اليوم الحلو ده بجد أحلي مفاجأه ليه ولفريده ونوح ربنا يخليك لينا تعيش وتعملنا مفاجأت وشكرا لكل أصحابي وإخواتي اللي جم والله انتو نعمه من رب العالمين وشكرا أهلنا اللي علطول حوالينا يارب ديم النعم الكبيره وإحفظها من الزوال يارب الصحه والستر والرضا والسعاده عيد ميلاد مي وفريده ونوح".

مي كساب

مي كساب (8 ديسمبر 1981 -)، مغنية وممثلة مصرية.

عن حياتها

ولدت في طنطا، نشأت وترعرت في أجواء عائلة عشقت الفن وأحبته وعلمته لأبنائها، وكانت المشجع الأول لها والداعم في بناء خطواتها الأولى، وقد درست الموسيقى في الكلية الموسيقية، وأحب الأساتذة صوتها وساعدوها على بناء خطواتها في عالم الفن، حصلت على البطولة المطلقة في مسلسل تامر وشوقية، الأمر الذي فتح أمامها أبواب الأعمال الدرامية والبطولات السينمائية، وفي عام 2015 تزوجت من المغني الشعبي أوكا، وانجبت ثلاث أطفال هم فريدة، وداليدا، ونوح.