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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

بعد غياب طويل.. الملك سلمان يظهر إعلاميًا والأمراء يؤدون القسم أمامه (فيديو)

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز

أدى الأمراء المعينون في المناصب الجديدة القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي ظهر في الفيديو بعد غياب لفترة عن الإعلام والمقاطع المصورة، وذلك بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، في قصر عرقة بالرياض، اليوم الأربعاء، وذلك عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وقد أدّى القسمَ كلٌّ من: الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، والأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، والأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف؛ قائلين: "أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل".

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وحضر أداءَ القسم الأميرُ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

شاهد الفيديو..

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