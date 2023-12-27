محافظ كفرالشيخ ورئيس الغرفة التجارية يفتتحا معرض جديد للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح اليوم الأربعاء الموافق 27ديسمبر 2023 اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ والمهندس حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة التجارية في كفرالشيخ معرض السلع المخفضة بحضور عماد حبيب وكيل وزارة التموين والتجارة والداخلية و حجازي الشراكي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المعارض بالغرفة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة معرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة الذي تقيمة الغرفة بالتعاون مع مديرية التموين بكفرالشيخ أمام جامعة كفرالشيخ علي مساحة 600 متر مربع وبمشاركة كبري شركات القطاع العام والمنطقة الشمالية العسكرية والقطاع الخاص بأسعار مخفضة وجودة عالية.

توفير السكر بسعر 27جنية للكيلو



وفي كلمتة اثناء افتتاح المعرض أشاد رئيس غرفة كفرالشيخ بالتكاتف بين الجهات المعنية في انجاز هذا العمل الكبير حيث يتم توفير السكر بسعر 27جنية للكيلو زنة 1000جم وتوفير الارز ب 20 جنية ارز عريض زنة 1كيلو بالإضافة إلي خصومات كبيرة علي اسعار المكرونة والدقيق واللحوم البلدية الطازجة بسعر 220ج للكيلو كما أشاد عبدالغفار بتنوع المعروضات وبأسعار الزيوت التي تطرحها الشركة العامة لتجارة الجملة والمنطقة الشمالية العسكرية.



واضاف عبدالغفار أن هذا المعرض ليس بديلا عن معرض اهلا رمضان الذي تقيمة الغرفة سنويا في كافة مراكز المحافظة حيث أنة من بداية العام الجديد ستقوم لجنة المعارض بالغرفة بعمل خطة المعارض خلال العام الجديد لتلبي كافة احتياجات الاسر بمحافظة كفرالشيخ وتغطي كافة ربوع المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية معربا عن تفاؤله الشديد بالعام الميلادي الجديد في ظل دورة رئاسة جديدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنها ستكون سنة الحصاد لجهود سنوات مضت .