وكيل تعليم الغربية يترأس لجنة المقابلات لاختيار مدربين المدارس اليابانية

ترأس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لجنة المقابلات الشخصية لاختيار مدربين ومتابعين لتنفيذ أنشطة التوكاتسو بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشؤون التنفيذية، الأستاذ عبد الفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، الدكتورة ولاء صلاح الدين، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، الدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب، الدكتور سراج الديب، مدير إدارة الجودة، الأستاذة منال فتحي، مدير إدارة الشؤون القانونية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية.

وأكد وكيل الوزارة أن أعمال اللجنة اتسمت بالشفافية والمصداقية وتقدير المسئولية لضمان الاختيار الصائب للسادة المدربين المرشحين لأنشطة التوكاتسو، وأهمية اختيار العناصر التي تعمل بهذه المنظومة، ممن تتوافر لديهم السمات الشخصية والقدرات المهنية والفنية التي تتناسب مع مهام تفعيل ومتابعة تنفيذ التوكاتسو بكفاءة عالية.