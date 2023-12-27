عاجل
القسام تستهدف مروحية إسرائيلية بصاروخ سام 18 وتسقطها أرضًا صاروخ  (RPO-A) القسامي الجديد يدخل ميدان المعركة لأول مرة ويدمر قوة إسرائيلية حزب الله: أطلقنا 30 صاروخ على العدو ردًا على استهداف منازل بنت جبيل
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس وزراء العراق يوجه بإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا

رئيس وزراء العراق
رئيس وزراء العراق

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتكشيل لجنة لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب.

حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - وفقًا لقناة الإخبارية العراقية - "أن رئيس الوزراء قد كلف مستشاره للشؤون الدستورية الدكتور حسن الياسري بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن".

وأضاف البيان أن الحكومة، ومن خلال مسوّدة مشروع القانون، سعت لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت محل اعتراض على مشروع القانون في الدورات البرلمانية السابقة، وتم تحسينه من الناحيتين الشكلية والموضوعية؛ وصولاً لإزالة أسباب الخلاف السابقة، وتأكيداً على دعم الحكومة لاستقلالية السلطة القضائية، والتزاماً بالدستور الذي منح المزيد من الاختصاصات للمحكمة الاتحادية العليا أكثر مما تتمتع به الآن بمقتضى قانونها الحالي رقم 30 لسنة 2005 المعدل.

وأكد أن الحكومة عازمة على التداول مع جميع القوى السياسية الوطنية بشأن المسودة الجديدة لمشروع القانون، بما يضمن استكمال بناء المؤسسات الدستورية.

مواد متعلقة

رئيس الوزراء العراقي يجدد موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية

الكرملين: باكو ويريفان تتحركان نحو وضع اللمسات النهائية على معاهدة السلام

اليمن وروسيا يبحثان مستجدات الأوضاع والمساعي الأممية لإطلاق عملية سياسية شاملة

العراق: القضية الفلسطينية "مركزية متجذرة" في ضمير الأمة

الخارجية الروسية: استمرار التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة مع الصين

الأونروا: الملاجئ في جنوب غزة مكتظة بنحو 1.7 مليون نازح

ولي العهد السعودي يؤكد نهج المملكة القائم على احترام سيادة جميع الدول

وزارة الصحة بغزة: ارتكاب 18 مجزرة بحق عائلات كاملة
الجريدة الورقية