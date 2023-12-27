افتتاح معرض الوسائل التعليمية بكلية التربية للطفولة المبكرة فى الفيوم

افتتح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "معرض الوسائل التعليمية بكلية التربية للطفولة المبكرة".

حضر افتتاح المعرض الدكتورة صفاء أحمد محمد عميد الكلية، والدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتورة لمياء مصطفي مدير وحدة الوسائل التعليمية، والدكتورة رغدة الصاوي منسق الأنشطة الطلابية بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطالبات، وذلك اليوم الأربعاء بالكلية.

أشاد الدكتور عاصم العيسوي بالأعمال الفنية والوسائل التعليمية بالمعرض مثمنًا الجهد المبذول من الأساتذة والطالبات في تبسيط المناهج الدراسية للأطفال وتنمية ثقافة إعادة التدوير والمساهمة بأفكار مستحدثة تعود بالنفع على العملية التعليمية.

وأكدت الدكتورة صفاء أحمد عميد الكلية اهتمام الكلية بتدريب الطالبات على عمل وسائل تعليمية وأعمال فنية بخامات مبسطه تسهل استخدام الحواس للطفل، بهدف تنمية مهاراتهم خلال فترة الدراسة للاستفاده بتلك الخبرات بعد التخرج.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة لمياء مصطفي أن المعرض يتضمن نماذج مختلفة من الوسائل التعليمية مثل الألعاب التعليمية والحركية والمجسمات ولوحات تعليمية وعرائس وأعمال فنية من الصلصال ووسائل إيضاح مبسطة من خامات البيئة.

مؤتمر بكلية السياحة

ومن جهه اخرى شهد الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم ، و الدكتورة نانسي فوزي القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات المؤتمر العلمي لقسم الدراسات الفندقية للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.والذى اقيم تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. والذي نظمه قسم الدراسات الفندقية بالكلية برئاسة الدكتور محمد شديد رئيس القسم.

حضر فعاليات المؤتمر كل من الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق، و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبعض مديري الفنادق، والطلاب بقسم الدراسات الفندقية بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك اليوم الثلاثاء.

في بداية كلمته أشاد الدكتور أشرف عبد المعبود بجهود القائمين على تنظيم المؤتمر وإبرازه بالشكل اللائق لكلية السياحة والفنادق. وأكد أن إدارة الكلية تسعى دائمًا إلى إعداد خريج قادر على سد احتياجات سوق العمل ومواكبة المستجدات في قطاع السياحة والعمل على تطوير صناعة الضيافة على غرار السياحة العالمية.

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