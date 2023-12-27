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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

اخرجي عن المألوف وحضري ستيك الدجاج بالعسل للدايت

ستايك الدجاج بالعسل
ستايك الدجاج بالعسل

يرغب متابعي الدايت في صنع وصفات جديدة ومختلفة، تساعدهم على الحفاظ على نظامهم الصحي دون تخريب في الدايت وزيادة الوزن، لذا نقدم لك طريقة عمل ستيك الدجاج بالعسل اللذيذ.

 

طريقة عمل ستيك الدجاج بالعسل

المقادير

- صدر الدجاج : 500 جراماً

- المشروم : 200 جم

- العسل : 2 ملعقة كبيرة

- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة)

- الكريما الحامضة : كوب

- الخل : كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : رشّة

- زيت الزيتون : نصف كوب

- عصير الليمون : 1 حبة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

 

ستايك الدجاج بالعسل

طريقة التحضير

دُقّي صدور الدجاج بمطرقة اللحوم قليلاً، حتى يقل سُمكها.

اخلطي الخل مع العسل، وعصير الليمون، ونصف كوب زيت الزيتون، في وعاء.

أضيفي صدور الدجاج إلى مزيج العسل، ثم اتركيه منقوعاً بالتتبيلة ليلة كاملة في الثلاجة.

سخني زيت الزيتون في مقلاة على النار، ثم أضيفي المشروم مع التقليب حتى يتحمّر.

أضيفي الكريمة، والكزبرة، والملح، والفلفل الأسود.

اتركي المزيج على النار حتى الغليان، مع التحريك من وقت إلى آخر.

اشوي صدور الدجاج على الشواية حتى تنضج، ثم ضعيها في طبق التقديم، وصبّي فوقها صوص المشروم والكريمة، وقدميها ساخنة.

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