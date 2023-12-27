أسهل طريقة لتحضير طاجن البطاطا| تمدك بالطاقة في الشتاء

طاجن البطاطا من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها لمد الجسم بالطاقة والفيتامينات، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات في المنزل.

طريقة عمل طاجن البطاطا

المقادير

- كوب كريمة او قشطة

- 4 ملاعق دقيق

- كوب سكر

- لتر حليب

- 2 كيلو بطاطا مقطعة شرائح

- 4 ملاعق زبدة

طاجن البطاطا

طريقة التحضير

قومي في وعاء متوسط الحجم وضعي شرائح البطاطا واضيفي نصف كوب من السكر وكوب من الماء وضعيه على النار.

ثم قومي بترك البطاطا على النار حتى تنضج جيدا.

ثم قومي في وعاء آخر لعمل الكريمة واضيفي 4 ملاعق من الزبدة و4 ملاق دقيق واخفقي جيدا.

ثم قومي بإضافة الحليب بالتدريج إلى الخليط مع الاستمرار في الخفق جيدا ثم ضعي ملعقة صغيرة من الفانيليا والقشطة.

ثم قومي بتقليب الخليط جيدا حتى يثقل قوام الخليط ويرفع من على النار.

ثم قومي بهرس البطاطا جيدا ثم ضعيها في مقلاة مدهونة بالقليل من الزبدة.

وزعي على وش البطاطا الكريمة مع توزيعها جيدا في جميع الجوانب.

ثم قومي بوضع على البطاطا القليل من القشطة حسب الرغبة.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 مئوية وادخلي البطاطا واتركيها حتى يحمر وجهها.

قدميها ساخنة وباردة بحسب رغبتك.

فوائد تناول البطاطا

إمداد الجسم بالطاقة

تعتبر البطاطا الحلوة مصدر للكربوهيدرات والنشويات التي تعد المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، فكل 100 غم منها مشوية تمدنا بما يقارب 89 سعر حراري، وقد تكون وجبة مثالية لمن يطمحون لزيادة أوزانهم والتخلص من النحافة إن تم إدخالها ضمن نظام غذائي متوازن ومحسوب.

تعزز صحة البشرة والعيون

بما أن البطاطا الحلوة هي مصدر لفيتامين أ المعروف بفيتامين الجمال، والبيتاكاروتين كمضاد أكسدة قوي وضروري لتحييد الجذور الحرة ومكافحة علامات الشيخوخة والتقدم في السن والتجاعيد بشكل خاص، فبالتأكيد سيكون للبطاطا دور كبير في زيادة بشرتك نضارة وإشراقًا، كما أنها مفيدة للحفاظ على صحة العين وسلامة النظر ومكافحة التكنس البقعي الذي قد يرتبط مع التقدم بالعمر، وكذلك الأمر بالنسبة لفيتامين ج، وفيتامين ه كونهما نوعان من مضادات الأكسدة القوية.

الوقاية من مخاطر الإصابة بالسرطان

تشير دراسات مختلفة إلى أن البطاطا الحلوة ضرورية لمحاربة السرطان الكاروتينات الموجودة في البطاطا الحلوة مفيدة في منع الإصابة بالسرطان مثل سرطان البروستاتا عند الذكور، كما أن البيتا كاروتين هو أحد مضادات الأكسدة التي قد تساعد في منع وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

تساعد على الهضم الجيد

البطاطا الحلوة غنية بالألياف الغذائية وهي معروفة أيضًا بتحسين صحة الأمعاء والهضم يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف في البطاطا الحلوة أيضًا في منع الإمساك لدى كل من الأطفال والبالغين، كما أنه يحتوي على كمية عالية من فيتوستيرول الذي له تأثير وقائي على الجهاز الهضمي قد يساعد في منع وإدارة قرحة المعدة والإثني عشر.

إدارة مرض السكري

البطاطا الحلوة غنية بالسكر والنشا بشكل طبيعي ومع ذلك ، فإن البطاطا الحلوة لديها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم. يعني انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم أن البطاطا الحلوة تفرز السكر في مجرى الدم ببطء، على عكس الأطعمة النشوية الأخرى تساعد هذه المرحلة الثابتة لخلط السكر في الدم على التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم.

تعزز وظائف المخ

البطاطا الحلوة ذات اللحم الأرجواني ممتازة لوظيفة الدماغ الطبيعية. الأنثوسيانين الموجود في البطاطا الحلوة يمكن أن يحمي الدماغ عن طريق تقليل الالتهاب ومنع التدهور العقلي.