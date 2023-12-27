ضبط ٦٣٧٠ علبة سجائر مجهولة المصدر بحملة تموينية بالإسماعيلية

‏‎قامت إدارة تموين المركز بالتعاون مع مباحث التموين وشرطة المرافق بتنفيذ حملة تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة، وتقديم منتج آمن للمستهلك.

‏وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد ٦٣٧٠ علبة سجائر مصري وأجنبي مجهولين المصدر بدون فواتير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واشار أحمد منصور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية انه تم تكليف عبدالحميد حسين مدير إدارة المتابعة والرقابة التموينية بعمل تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء والضرب بيد من حديد على يد كل تاجر يحاول الاحتكار ورفع الأسعار المقررة وعمل سوق سوداء أو تخزين سلع بقصد رفع الاسعار بالسوق المحلى واستغلال البسطاء برفع الأسعار .