عاجل
عاجل.. حزب الله يقصف نحو 20 صاروخ من لبنان باتجاه الجليل المحتل
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اليمن وروسيا يبحثان مستجدات الأوضاع والمساعي الأممية لإطلاق عملية سياسية شاملة

السفير اليمني لدى
السفير اليمني لدى روسيا الدكتور أحمد الوحيشي

أكد السفير اليمني لدى روسيا الدكتور أحمد الوحيشي تعاطي المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية مع كافة المبادرات التي من شأنها تحقيق السلام واستعادة مؤسسات الدولة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) أن ذلك جاء خلال لقاء الوحيشي، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، حيث بحثا مستجدات الوضع في اليمن، ومساعي الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة.

وأعرب الوحيشي عن ترحيب اليمن بالبيان الصادر عن المبعوث الأممي ‏إلى اليمن هانس جروندبرد بشأن الجهود المبذولة للتوصل لخارطة طريق برعاية الأمم المتحدة لإنهاء ‏الأزمة اليمنية، والبناء على نتائج جهود السعودية وسلطنة عمان، ووفق المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.

ومن جهته، جدد المبعوث الروسي موقف بلاده الداعم للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن.

مواد متعلقة

العراق: القضية الفلسطينية "مركزية متجذرة" في ضمير الأمة

الخارجية الروسية: استمرار التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة مع الصين

الأونروا: الملاجئ في جنوب غزة مكتظة بنحو 1.7 مليون نازح

ولي العهد السعودي يؤكد نهج المملكة القائم على احترام سيادة جميع الدول

وزارة الصحة بغزة: ارتكاب 18 مجزرة بحق عائلات كاملة

الصراع والجفاف ينذران بمجاعات مستقبلية في اليمن

اشتية يعلن مستجدات أزمة تمويل رواتب الموظفين في قطاع غزة

تحطم طائرة تدريب عسكرية جنوب اليونان
الجريدة الورقية