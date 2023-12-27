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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

كريم همام يعلن مهام اللجنة العليا للأنشطة الطلابية

كريم همام
كريم همام

أعلن المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب موافقته على تشكيل لجنة الأنشطة الطلابية برئاسة الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.

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جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو الاهتمام بالشباب الجامعي واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم في كل المجالات،  وعلى موافقة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإقامة الأنشطة الطلابية القمية وعقد عدة برامج ودورات تثقيفية وتأهيلية وتوعوية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

خطط الأنشطة الطلابية 

وقال مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية إن اللجنة ضمت في عضويتها مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة، ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بجامعات (القاهرة، حلوان، الإسكندرية، المنصورة، قناة السويس، المنيا، أسيوط، جنوب الوادي) مع ضم ممثلين عن الجامعات الخاصة، والجامعات الأهلية، والجامعات التكنولوجية، والمعاهد العليا، ومدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب ممثلاً عن المجلس الأعلى للجامعات، على أن يُراعى التمثيل الدوري للجامعات بهذا التشكيل سنويًّا.

وأضاف الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، أن اللجنة ستتولى وضع الخطط والبرامج الخاصة بالأنشطة الطلابية، والإشراف على تنفيذها والمتابعة والحضور للأنشطة القمية التي تعقدها الجامعات الحكومية المصرية، فضلاً عن إصدار تقارير وإحصائيات شهرية عن الأنشطة القمية والأنشطة الطلابية والأنشطة التوعوية التي تعقدها الجامعات وتعرض بصفة شهرية على المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب ومنها للمجلس الأعلى للجامعات، وكذلك الإشراف العام على مسابقة افضل جامعة للانشطة الطلابية.

وأكد همام حرص وزارة التعليم العالي على دعم الحياة الطلابية بالجامعات المصرية من خلال تطوير الأنشطة والفعاليات الموجهة للطلاب، التى تعزز من تنمية الشخصية الطلابية وتساهم فى توجيه مستقبل الشباب، فالأنشطة الطلابية تساعد على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب ومن أهم السبل لاندماج الطلاب مع المجتمع سواء داخل الجامعة أو تأهيلهم للمجتمع بالخارج. 

كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن، فضلا عن المساهمة في الترفيه عن الطلاب فى فترة الدراسة و المساعدة على اكتساب العديد من المهارات.
 

 

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