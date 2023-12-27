الليرة التركية تسجل أدنى مستوى في 2023

سجلت الليرة التركية، تراجعًا بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 27 ديسمبر، لتصل إلى مستوى قياسي بنحو 29.4 مقابل الدولار، لتصل خسائرها في عام 2023 إلى 36 بالمئة بعدما استمرت في انخفاض بطيء ومطرد في الأشهر الأخيرة من العام.

وتراجعت الليرة 0.2 بالمئة إلى 29.3985 مقابل الدولار بحلول الساعة 1142 بتوقيت غرينتش بعدما لامست أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 29.40 أمام العملة الأميركية.

وعدلت الحكومة عن سياستها تماما منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو وتخلت عن سياسة غير تقليدية تتمثل في خفض أسعار الفائدة.

وانخفضت الليرة بعد ذلك انخفاضا حادا في الصيف مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة قبل أن تتباطأ وتيرة الانخفاضات في الأشهر الأخيرة من العام.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك كالآتي:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

العملات الأوروبية والآسيوية

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 33.85 للشراء، و 34.02 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 39.01 جنيه للشراء، 39.21 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 35.88 جنيه للشراء، 36.11 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 23.18 جنيه للشراء، و23.27 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.54 جنيه للشراء، و4.56 جنيه للبيع، والكرون السويدي 3.06 جنيه للشراء، 3.08 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 21.60 للشراء، 21.71 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.30 جنيه للشراء، 4.32 جنيه للبيع.