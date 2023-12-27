استشهاد 2 من رجال المقاومة والقضاء على 10 إسرائيليين بخانيونس

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحماس، أنه في تمام الساعة الواحدة ظهراً خاض مجاهديها اشتباكات ضارية مع قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 10 جنود وجندي استخباري بالأسلحة المناسبة، وأوقعتها بين قتيل وجريح في محور الكتيبة بخانيونس.

وأضافت المقاومة: "أن العملية في محور تقدم الكتيبة بخانيونس أدت إلى ارتقاء شهيدين من سرايا القدس" .

نفذت المقاومة الفلسطينية منذ بداية اليوم الأربعاء، عدة عمليات خلال تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع، وأعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت 4 جرّافات عسكرية ودبابة "ميركافا" شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة.

وفي جنوب القطاع، أعلنت المقاومة تفجير عبوةً ناسفة شديدة الانفجار بإحدى آليات "جيش" الاحتلال المتقدمة في محور المحطّة، من المسافة صفر وأصابت الهدف مباشرة، وأوقعت عددا من القتلى والإصابات بجنود الاحتلال.

استهداف أكثر من آلية بقذائف مُضادة للدروع

وقالت قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنّ مقاتليه يلاحقون قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزّة ولا سيما في خان يونس إذ أوقعوا عدداً من القتلى والجرحى في صفوفه، وذلك بعد ملاحقة مجموعة من المقاتلين خلال الساعات الماضية إحدى دوريات قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال خان يونس، واستهدفوا أكثر من آلية بقذائف مُضادة للدروع، وبالرشاشات والقنابل الحارقة، ما ألحق أضراراً وقتلى في آليات وجنود الاحتلال.

استهداف دبابة ميركافاة

كما تم استهداف تجمعات لقوات الاحتلال شرق البريج وسط القطاع، عند بوابة أبو مطيبق، بالهاونات من العيار الثقيل، ما أوقع في صفوفها خسائر مُباشرة، واستهدفت "سرايا القدس" دبابة "ميركافا" إسرائيلية بعبوةٍ ناسفة، وجرى تدميرها بالكامل شرق مخيم البريج وسط القطاع.