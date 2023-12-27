نهاية الشوط الأول بين طنطا ومكادي بتقدم الضيف بهدف نظيف

إنتهت أحداث الشوط الأول الذي جمع بين فريقي طنطا ومكادي والذي يقام علي ملعب طنطا بتقدم فريق مكادي عن طريق لاعبة عمرو بركات في الدقيقه التاسعه من الشوط الأول ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري المحترفين.

جاءت المباراة هجومية بين الفريقين وقد اضاع لاعبي طنطا اكثر من هدف محقق وكانت نسبة الإستحواذ في صف أبناء طنطا.



تشكيل طنطا لمواجهة مكادي

احمد ربيع (الشيخ) في حراسة المرمي

خط الظهر : احمد حسني ، نصر عبد الرازق ، أحمد علي ، أسامة النجار

خط الوسط :

حسون محمد ، أحمد السيد ، محمد محسن شيكا ، عبد الرحمن الدح

وفي خط الهجوم : محمد عاطف ، نانا آنتوي

ويجلس علي دكة البدلاء :

مصطفي الكومي ، محمد السيد عبد الهادي ، فارس طارق ، إبراهيم جمال ، الحسيني سمير ، ساهر زيادة ، أحمد الشامي ، أقطاي عبد الله ، كريم أسامة



ويغيب عن اللقاء بداعي الإصابة كلا من :

محمد حسام الشرخة ، حسام غالي ، محمد جمال ميدو ، شهاب فتحي ، شريف مجدي

ويحتل طنطا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد ١٦ نقطة بينما يحتل فريق مكادي المركز السادس عشر برصيد ١٢ نقطة

يدير المباراة تحكيميا الحكم إسلام ابو شنب ويعاونة علاء عبد الباسط ومنصور حسن والحكم الرابع أحمد العباسي

