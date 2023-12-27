هل الذكاء الاصطناعي مهم للشركات لمعالجة التهديدات السيبرانية

تثبت المخاوف المتعلقة بأمن البيانات أنها تشكل عائقًا كبيرًا أمام نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وبالتالي، فمن غير المستغرب أن تستفيد الشركات من الذكاء الاصطناعي نفسه لمعالجة هذه المخاوف.

مع اعتماد الشركات في مختلف القطاعات بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز العمليات وضمان اتخاذ قرارات أكثر دقة، أصبح استخدام تقنيات الأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية. يمكن لهذه التقنيات تحديد التهديدات بسرعة من خلال تحليل مجموعات البيانات الشاملة.

قالت نالين أجراوال، مديرة هندسة الحلول في Dynatrace، وهي منصة موحدة لقابلية المراقبة والأمن تعمل على تمكين الشركات من أتمتة العمليات وتعزيز تسليم البرامج وتحسين الأمن، إن الكشف عن الحالات الشاذة هو تقنية تستخدمها الحلول الأمنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتحديد أنماط سلوك التطبيق غير العادية التي يمكن أن تشير إلى نقاط الضعف أو الانتهاكات، لمزيد من تعزيز أمن البيانات، يساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا في اكتشاف الاحتيال وتشفير البيانات وإدارة الوصول، وتحسين تجارب المستخدم".

تعمل العديد من الشركات، بما في ذلك Dynatrace، على معالجة ضرورة توفير رؤى في الوقت الفعلي وأمان مستمر للتطبيقات في وقت التشغيل. إنهم يستفيدون من قدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة المتقدمة لمساعدة المؤسسات في تحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، وتحسين تسليم البرامج، وتعزيز التدابير الأمنية، وتحقيق نتائج أعمال متفوقة في نهاية المطاف.

يتم دفع سوق الأتمتة الذكية في الهند من خلال عوامل رئيسية مثل الاعتماد السريع للتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML)، ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP)، وإدارة سير العمل الآلي (AWM).