محافظ أسيوط يوجه بالتعاون بين الجهات المعنية لحماية الأراضي الزراعية

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لحماية الأراضي الزراعية ورصد التعديات وإزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية سواء عن طريق الجولات الميدانية أو التقارير أو الاجتماعات الدورية لهذا الملف الهام لإسترداد أراضي الدولة أو أي تعدي يحدث على الأراضي الزراعية.

وتابع المحافظ الجهود المبذولة من مديرية الزراعة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وإزالتها بالمراكز والقرى وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب وتوفير الأمن الغذائي عن طريق الحفاظ على الأرض الزراعية فضلاً عن استعراض ما تم رصده وإزالته خلال الفترة الماضية لحالات التعدي بالمراكز والقرى والنجوع بالإضافة إلى مناقشة معوقات العمل ووضع حلول عاجلة.

وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحماية النيل ومخالفة البناء وذلك عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية لضمان إنجاز كافة الأعمال بشكل سليم ودقيق خاصة وأن ذلك يمس الأمن الغذائي للبلاد والمواطنين والأجيال القادمة.

مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتسخير الامكانات المتاحة لضمان إنجاز وقف التعدي على الأراضي الزراعية والقضاء على البناء المخالف بأنواعه والمحافظة على الرقعة الزراعية بكافة الطرق الممكنة والحفاظ على حق الأجيال القادمة في موارد الدولة وثروتها والغذاء لافتاً إلى أهمية تنفيذ آليات سير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع باقي الجهات المعنية ورؤساء المراكز ورؤساء الوحدات القروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي ومديرية الري والجمعيات الزراعية ومديرية الأمن ومراكز الشرطة لضمان عدم تكرار حالات التعدي.