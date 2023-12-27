مجلس جامعة بني سويف يكرم المهندس خالد بدوي

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في جلسته رقم228، المنعقدة صباح اليوم، المهندس خالد بدوي رئيس مجلس إدارة مجموعة تيتان للأسمنت بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، والكابتن توني عثمان مدير العلاقات العامة والخارجية بالمجموعة.

وثمن الدكتور منصور حسن، التعاون المستمر بين الجامعة ومجموعة تيتان خاصة في مجال التدريب الميداني للطلاب، ودعمهم المستمر للعملية التعليمية والبحثية والخدمية، والحرص على تأهيل الطلاب من خلال الاستفادة بالكوادر الفنية المتميزة بالمصانع التابعة لهم، و تبني المجموعة عدداً من مشروعات التخرج بما يعود بالنفع على المجتمع المحيط بالجامعة، وتزويد المستشفى الجامعي بعدد من الأجهزة الطبية لخدمة أهالي المحافظة.

وأكد الكابتن توني عثمان مدير العلاقات العامة والخارجية بالمجموعة. حرص الشركة الشديد لتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية، والتعاون مع جامعة بني سويف تحت قيادة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، مؤكداً أن مجموعة تيتان ساهمت خلال السنوات الماضية بما يقرب من 14 مليون جنيه كمشاركة مجتمعية داخل الجامعة فى العديد من المجالات.