تشديدات أمنية بمحيط كنائس الغربية استعدادا لأعياد الميلاد

شهد محيط الكنائس فى مراكز ومدن محافظة الغربية، تشديدات أمنية مكثفه استعدادا للاحتفال بأعياد الميلاد.

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولته الموسعة والتي بدأها في السابعة من صباح اليوم واستمرت ل 5 ساعات لمتابعة والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة انتظام سير العمل لضبط وتسهيل الأمور على المواطنين لضمان راحة المواطن، والعمل على إزالة أي عقبات تواجه المواطن حيث قام المحافظ بتفقد محيط الكنائس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال عيد الميلاد المجيد والمركز التكنولوجي والمتغيرات المكانية لخدمة المواطنين بمركز ومدينة بسيون.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ لمحيط كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجائبي ببسيون موجها بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري طوال فترة الأعياد، كما وجه بدهان البلدورات وأعمدة الإنارة، وقص الأشجار، في محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، كما وجه رؤساء الأحياء ونوابهم والوحدات المحلية القروية بالتواجد المستمر في الشارع والتنسيق الكامل والمستمر مع الأجهزة الأمنية لحين انتهاء فترة الأعياد.

وأكد محافظ الغربية، خلال الجولة أن الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وقرى المحافظة تقوم بحملات مكبرة لنظافة وتجميل الشوارع الرئيسية والفرعية بالمراكز والمدن والقرى وخاصة الشوارع المحيطة بكنائس ومطرانيات عروس الدلتا، مع قرب أعياد الميلاد، مقدما ال تهاني للإخوة المسيحيين بالمحافظة، مشيرا إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح.

وأضاف محافظ الغربية، أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

وأشار محافظ الغربية، إلى وحدة نسيج الشعب المصري مشيرا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

وأشاد محافظ الغربية بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، والتي تظهر في ترابطهم على قلب رجل واحد في اليسر وعند الشدائد وتوجه رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان.

وتابع المحافظ، جولته بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمتغيرات المكانية بمركز ومدينة بسيون، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها، وذلك استمرارا للمتابعة المستمرة والتواصل مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم والاستماع لمطالبهم وشكواهم مع متابعة تيسير الإجراءات لتلبية مطالبهم، حيث تابع محافظ الغربية سير العمل في المركز التكنولوجي والمتغيرات واستمع لطلبات وشكاوى عدد من المواطنين، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أسباب الشكوى بالتنسيق مع الجهات المعنية مشددا على جميع العاملين بالمركز التكنولوجي بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة في إطار القانون حيث إن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة.

ووجه المحافظ بالتواصل مع كافة المواطنين المستوفين لأوراق التصالح لإنهاء كافة الإجراءات.