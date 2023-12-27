ختام فعاليات برنامج " أنت الأغلى " بالبحر الأحمر

تستكمل وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية النشء"، من خلال الإدارة العامة للتنشئة المدرسية فعاليات برنامج " أنت الأغلى " بمحافظة البحر الأحمر، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتكثيف البرامج والمشروعات لأبناء المحافظات الحدودية.

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبتوجيهات جيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء وحسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وتحت إشراف الدكتورة وفاء محمود مدير عام الإدارة العامة للتنشئة المدرسية والدكتور محمد فوزي محمد مدير إدارة الأنشطة المدرسية والمشروعات القومية وإيهاب محمد طه وكيل المديرية للشباب وفتحي خليل مدير الإدارة العامة لتنمية النشء.

وتم تنفيذ البرنامج بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

يهدف البرنامج إلى تصويب وترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لدى تلاميذ المدارس، والتثقيف والتوعية بأهمية القوانين والتشريعات لتحقيق الاستقرار، وكذا نشر مفهوم الثقافة الرياضية، ونبذ العنف والتعصب، وتنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى التلاميذ.

وتضمن البرنامج العديد من الأنشطة المتنوعة: ( الثقافية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية)، علاوة على مجموعة من الورش الفنية في: ( الرسم، التلوين، تشكيل الصلصال)، بالإضافة إلى عدد من الورش الثقافية المتضمنة ترسيخ مفهوم المواطنه والانتماء والأمن السيبرانى، علاوة على الأنشطة الرياضية الترويحية التى تهدف إلى الارتقاء بمستوى اللياقة البدنية للمشاركين، وتعليمهم بعض مهارات الألعاب.

جدير بالذكر أنه جاري تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج (أنت الأغلى) خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٧ ديسمبر 2023م والذى تم تنفيذه لليوم الثالث والأخير على التوالي من مدرسة الزهور الإعدادية بمدينة سفاجا بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفنى حيث شارك في الفعاليات عدد (٢٠٠ ) مشارك من كل مدينة.

بحضور جميع العاملين بالإدارة العامة لتنمية النشء بالمديرية