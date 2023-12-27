مسلسل يبحث عن حلقة أخيرة.. قضايا فساد وزارة التموين تحرج الوزير أمام الشعب

لا يخلو العالم من المفسدين الذين يسعون لاستغلال مناصبهم لتحقيق أرباح مادية دون وجه حق، ما يؤثر بدوره على الأبرياء من الشعب، خاصة في المناصب التي من شأنها توفير الخدمات للمواطنين.

ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، ورفع شعار "مكافحة الفساد"، وتسعى الدولة جاهدة خلال الفترة الأخيرة بضبط الأسواق وملاحقة الفاسدين في عدد من المصالح الحكومية.

وفي إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها، ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام، تم ضبط قضيتي فساد داخل وزارة التموين في أقل من شهر.

وتتسبب قضايا فساد وزارة التموين في إحراج كبير للوزير أمام الشعب، فرغم الجهود الكبيرة للسيطرة على ارتفاع الأسعار في الأسواق إلا أن تلك القضايا تتسبب في ارتفاع كبير لأسعار السلع في الأسواق بعد احتكارها من بعض المسؤولين الذين تم القبض عليهم.

ضبط مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع

ألقت الأجهزة الرقابية القبض على مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين، لاتهامهم بتشكيل شبكة فساد داخل وزارة التموين وارتكاب جرائم حجب السلع واحتكارها، ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.

قالت هيئة الرقابة الإدارية، إن جهودها أسفرت بالتنسيق مع وزارة التموين، عن ضبط مخالفات عديدة، بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت بيع حوالى 900 طن سكر مخصصة من الدولة، بأسعار تزيد على القيمة المحددة والتلاعب في وزن العبوات، وعدم طبع السعر لكمية حوالى 5 أطنان وقد تمت مصادرة الكميات.

وكشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب في قيد الكميات المنتجة، وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة، وبالعرض على المستشار النائب العام أمر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

ضبط مسؤولين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية

قامت هيئة الرقابة الإدارية، بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة ويجرى التحقيق معهم طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

قضايا فساد داخل وزارة التموين

وليست المرة الأولى التي يكشف فيها عن فساد داخل وزارة التموين، فمن الجدير بالذكر أنه في يوم 21 يونيو 2018 قد تم القبض أيضاً على مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه.