المنيا: تحرير 157 مخالفة تموينية لأصحاب المخابز البلدية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية ، والأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية؛ للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدى لأى ممارسات احتكارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قاد اللواء احمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، حملة تموينية مفاجئة على المخابز البلدية ، بنطاق الوحدة المحلية بمجلس قروى دروة فجراً، وأسفرت الحملة عن تحرير ١٩ مخالفة تموينية ، تنوعت ما بين ، « عدم إعطاء بون ـ نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم الإعلان ـ عدم نظافة» ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى ، تنفيذ الحملات التموينية، حيث تم تنظيم حملة تموينية على المخابز البلدية بنطاق مدينة ملوى ، أسفرت الحملة عن تحرير ١١ مخالفة متنوعة ، إلى جانب حملات تموينية على مستوى الوحدات القروية التسع ، ففى مجلس قروى المعصرة أسفرت الحملة عن تحرير ٤ مخالفات ، و٢٣ مخالفة بمجلس قروى تونا الجبل ، و ٢٨ مخالفة بمجلس قروى تنده، و١٨ مخالفة تموينية بمجلس قروى الروضة ، و١١ مخالفة تموينية بمجلس قروى البرشا، و٨ مخالفات تموينية بمجلس قروى نواى ، و١٤ مخالفة بمجلس قروى إبشادات ، وتحرير ١٤ مخالفة تموينية ، و٩ مخالفات بمجلس قروى دروة ، وتحرير ١٢ مخالفة تموينية بمجلس قروى قلندول .