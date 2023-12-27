عاجل
مسلسل يبحث عن حلقة أخيرة.. قضايا فساد وزارة التموين تحرج الوزير أمام الشعب
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المنيا: تحرير 157 مخالفة تموينية لأصحاب المخابز البلدية

الحملات التموينية
الحملات التموينية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية ، والأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية؛ للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدى لأى ممارسات احتكارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قاد اللواء  احمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، حملة تموينية مفاجئة على المخابز البلدية ، بنطاق الوحدة المحلية بمجلس قروى دروة فجراً، وأسفرت الحملة عن تحرير ١٩ مخالفة تموينية ، تنوعت ما بين ، « عدم إعطاء بون ـ نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم الإعلان ـ عدم نظافة» ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى ، تنفيذ الحملات التموينية، حيث تم تنظيم حملة تموينية على المخابز البلدية بنطاق مدينة ملوى ، أسفرت الحملة عن تحرير ١١ مخالفة متنوعة  ، إلى جانب حملات تموينية على مستوى الوحدات القروية التسع  ، ففى مجلس قروى المعصرة أسفرت الحملة عن تحرير ٤ مخالفات  ، و٢٣ مخالفة بمجلس قروى تونا الجبل ، و ٢٨ مخالفة بمجلس قروى تنده، و١٨ مخالفة تموينية بمجلس قروى الروضة ، و١١ مخالفة تموينية بمجلس قروى البرشا، و٨ مخالفات تموينية بمجلس قروى نواى ، و١٤ مخالفة بمجلس قروى إبشادات ، وتحرير ١٤ مخالفة تموينية ، و٩ مخالفات بمجلس قروى دروة ، وتحرير ١٢ مخالفة تموينية بمجلس قروى قلندول .

الجريدة الورقية